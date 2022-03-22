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【內房透視】宏利投管謝企剛談 內房銷售與供應鏈問題

財金猛人追蹤 16:45 2022/03/22

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對於內房板塊，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受專訪時表示，相信內房債務問題對中國整體金融市場影響有限，因監管當局早已得悉內房若然爆煲，將帶來的風險。

謝企剛指出，在3、4月期間，很多內房債券到期，市場屆時會有噪音出現，不過相信最大的違約風險應該過去。

但是，當買家對內房公司交樓能力有疑問時，將繼續拖累內房銷售下跌，而內房下跌，亦拖累消費信心，令家電、汽車等消費較為疲弱。

雖然內房危機料可以安然度過，但謝企剛認為，與其投資在復甦時間漫長的內房，不如投資在具政策支持、有長遠增長趨勢的板塊，詳細內容，可點擊下圖查看。

    點擊圖片放大

謝企剛續指，相信中央會支持財政健康的公司舉債，近來亦有一城一策的邊際放鬆措施出台.....

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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