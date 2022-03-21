【名家談港股】法巴譚慧敏 恒指反彈浪料於22000至24000點整固

中央維穩，港股上周三自低位反彈了17%，重上21000點水平。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪時預期，恒指短期在22000至24000點之間整固。

上周港股高潮迭起、精采絕倫，恒指上周二（15日）最低跌至18235點，創近10年新低。市況峰迴路轉，在極度恐慌之際，轉捩點在上周三（16日），國務院給出股市「維穩」訊號，在科技股暴力反彈帶動下，港股來個絕地反擊，連續兩日上演「大奇蹟日」，兩日狂升3,086點或17%，重上21000點水平。

大市忽然出現翻天氣的巨大變化，因中央維穩，把脆弱的市場信心迅速挽回。 ；

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