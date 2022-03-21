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中概股與黃台瓜

名家專區 2022/03/21

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港股上周走勢可以「來回地獄又折返人間」形容，先受中概股由美退市程序正式展開衝擊下連日急瀉，後獲國務院金融委會議發放信貸及監管寬鬆全方位撑市訊息刺激，展開戲劇性V彈。

恒指上周倒升逾4%（表一），恒生科技

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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美國聯儲局 加息 通脹 恒生指數 恒生科技指數 中國概念股 中國國務院 中國人民銀行 騰訊控股（00700） 藥明生物（02269）

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