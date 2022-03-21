港股上周走勢可以「來回地獄又折返人間」形容，先受中概股由美退市程序正式展開衝擊下連日急瀉，後獲國務院金融委會議發放信貸及監管寬鬆全方位撑市訊息刺激，展開戲劇性V彈。

恒指上周倒升逾4%（表一），恒生科技

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