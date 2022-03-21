中概股與黃台瓜 名家專區 2022/03/21 分享： 港股上周走勢可以「來回地獄又折返人間」形容，先受中概股由美退市程序正式展開衝擊下連日急瀉，後獲國務院金融委會議發放信貸及監管寬鬆全方位撑市訊息刺激，展開戲劇性V彈。 恒指上周倒升逾4%（表一），恒生科技 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 長實穩中有升 基建業務驚喜 2022/03/19 長實穩中有升 基建業務驚喜 透視中港美 - 長綫投資回報 亟待急起直追 2022/03/19 長綫投資回報 亟待急起直追 透視中港美 - 美入加息周期 港息升快殺到 2022/03/18 美入加息周期 港息升快殺到 透視中港美 - 中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 2022/03/17 中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 透視中港美 - 外資大出逃 中港股滙瀉 2022/03/16 外資大出逃 中港股滙瀉 美國聯儲局 加息 通脹 恒生指數 恒生科技指數 中國概念股 中國國務院 中國人民銀行 騰訊控股（00700） 藥明生物（02269）