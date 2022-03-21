【中央托市】國務院話語中包含的投資機遇

上周港股先深挫又急彈，受惠國務院3月16日開會回應市場關注的多個問題。中概股及資本市場運行的短期危機獲信心提振後，目光還是要回歸至中國經濟的增長表現。國務院表態重申中國切實振作經濟的立場，市場一直期待的刺激政策仍會如期而至，是未來投資值得關注重點。

2022年政府工作報告中，中國定下「GDP增長5.5%左右」的進取目標，加上提出「積極的財政政策提升效能」、「政策發力適當靠前」，但赤字率卻有所下調。因此，市場高度預期接下來會有寬鬆的貨幣政策出台，開啟刺激經濟之路。不過，3月15日人民銀行卻「爆大冷」，未有下調中期借貸便利（MLF）利率，令市場大失所望，擔心中央對以幣策刺激經濟未夠主動積極。這也解釋了國務院為何要求金融機構「切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對」。

花旗估計人民銀行上周維持MLF利率的原因，除因為地緣政治、聯儲局加息及資金避險等宏觀不穩定因素外，也因1至2月的經濟數據表現超預期。幸好經過上周眾部門發聲後，市場仍能期待刺激政策到位。花旗預料今日（3月21日）會有貸款市場報價利率（LPR）下降，而存款準備金率（RRR）近期也會調低。而展望全年，花旗料中國合共減息15個點子、降準50個點子。

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