【老牌藍籌】四叔系內 揀煤氣定恒地？（第二版）

恒地系內兩隻藍籌股煤氣 （00003） 及恒地 （00012） 分別於今天及明天收市後公布去年全年業績，由於期內疫情曾緩和及受惠「電子消費券」措施，據彭博綜合券商預測（點擊圖片放大），料煤氣及恒地的收入及每股派息等有望提升。

恒地業績方面，讀者除了留意去年業績數字，也要留意其土儲情況，尤其是恒地兩大吸土儲來源農地及市區重建，均食正港府增住宅供應大方向......

延伸閱讀：恒地近6厘高息+食正兩房策 值博率高過煤氣

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【第一版刊於08：36】

恒地系6間上市公司（點擊圖片放大），當中3間已在上周公布去年全年業績，惟系內2隻市值較大、位列藍籌股的煤氣 （00003） 及恒地 （00012） 將分別於今、明兩天公布去年業績。在新冠肺炎疫情下，煤氣及恒地業務均受到不同程度的衝擊，而恒地的售樓業務更受累美國上周展開的加息周期。惟從券商近期平均目標價，長遠政策利好因素，似乎恒地在長中短期均較煤氣看高一綫。

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專訪法巴譚慧敏 談港股後市7大關鍵【下一頁】

本地主要發展商之一的恒地，上周股價不單止跟隨大市反彈，更升破近兩個月下降軌（點擊圖片放大），並且較52周高位僅低約12.2%，表現強過大市。

疫情損煤氣港銷量

反觀恒地持有約41.5%權益的煤氣，股價上周未能成功升破近月下降軌之餘，更只較2020年疫情低位僅高出約12.9%，只能算是仍處低位徘徊，走勢明顯較其母公司恒地弱得多。事實上，煤氣主要收入來自售氣，而用氣量較大的客戶，正是最受累防疫措施的酒店餐飲、各類食店等。

大和早前報告直指，在疫情下，看好電能 （00006） 及長江基建 （01038） 多於煤氣，並因應目前Omicron變種病毒擴散，調低煤氣香港燃氣銷量等預測，更煤氣的投資評級由「買入」降至「跑贏大市」，目標價也由15.5元降至13.5元。摩根大通早前報告更考慮到預料利潤率下降等原因，而認為煤氣2021年盈利預測較市場普遍預期要低約5%......

延伸閱讀：【高息藍籌業績】恒地股息率近6厘 多2個原因唔怕買

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【港鐵】

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