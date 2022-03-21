  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (週一) 09:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藍籌業績】恒地系業績 揀煤氣定恒地？

研究報告 08:36 2022/03/21

分享：

恒地系6間上市公司（點擊圖片放大），當中3間已在上周公布去年全年業績，惟系內2隻市值較大、位列藍籌股的煤氣 （00003） 及恒地 （00012） 將分別於今、明兩天公布去年業績。在新冠肺炎疫情下，煤氣及恒地業務均受到不同程度的衝擊，而恒地的售樓業務更受累美國上周展開的加息周期。惟從券商近期平均目標價，長遠政策利好因素，似乎恒地在長中短期均較煤氣看高一綫。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

專訪法巴譚慧敏 談港股後市7大關鍵【下一頁

本地主要發展商之一的恒地，上周股價不單止跟隨大市反彈，更升破近兩個月下降軌（點擊圖片放大），並且較52周高位僅低約12.2%，表現強過大市。

疫情損煤氣港銷量

反觀恒地持有約41.5%權益的煤氣，股價上周未能成功升破近月下降軌之餘，更只較2020年疫情低位僅高出約12.9%，只能算是仍處低位徘徊，走勢明顯較其母公司恒地弱得多。事實上，煤氣主要收入來自售氣，而用氣量較大的客戶，正是最受累防疫措施的酒店餐飲、各類食店等。

大和早前報告直指，在疫情下，看好電能 （00006） 及長江基建 （01038） 多於煤氣，並因應目前Omicron變種病毒擴散，調低煤氣香港燃氣銷量等預測，更煤氣的投資評級由「買入」降至「跑贏大市」，目標價也由15.5元降至13.5元。摩根大通早前報告更考慮到預料利潤率下降等原因，而認為煤氣2021年盈利預測較市場普遍預期要低約5%......

延伸閱讀：【高息藍籌業績】恒地股息率近6厘 多2個原因唔怕買

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【港鐵

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》已登場，訂戶可按此登入；而《本地熱門收息股》，訂戶可按第一冊第二冊直接瀏覽。

欲觀看全文請成為付費會員：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

 

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

中央維穩 恒指掀反彈浪 法巴譚慧敏 後市還看7大關鍵
今日
中央維穩 恒指掀反彈浪 法巴譚慧敏 後市還看7大關鍵
【老牌收息股】追揸沽一文盡覽 大行 名家看法-2022年3月（不斷更新）
2022/03/17
【老牌收息股】追揸沽一文盡覽 大行 名家看法-2022年3月（不斷更新）
【高息藍籌業績】恒地股息率近6厘 多2個原因唔怕買
今日
【高息藍籌業績】恒地股息率近6厘 多2個原因唔怕買
恒地 保守計至少值36.18元
今日
恒地 保守計至少值36.18元
美元受惠加息預期
今日
美元受惠加息預期

你可能感興趣

中央維穩 恒指掀反彈浪 法巴譚慧敏 後市還看7大關鍵
今日 00:01
中央維穩 恒指掀反彈浪 法巴譚慧敏 後市還看7大關鍵
【老牌收息股】追揸沽一文盡覽 大行 名家看法-2022年3月（不斷更新）
14:03 2022/03/17
【老牌收息股】追揸沽一文盡覽 大行 名家看法-2022年3月（不斷更新）
【高息藍籌業績】恒地股息率近6厘 多2個原因唔怕買
今日 08:41
【高息藍籌業績】恒地股息率近6厘 多2個原因唔怕買

知多啲

【老牌收息股】追揸沽一文盡覽 大行 名家看法-2022年3月（不斷更新）
【老牌收息股】追揸沽一文盡覽 大行 名家看法-2022年3月（不斷更新）
【高息藍籌業績】恒地股息率近6厘 多2個原因唔怕買
【高息藍籌業績】恒地股息率近6厘 多2個原因唔怕買
恒地 保守計至少值36.18元
恒地 保守計至少值36.18元
美元受惠加息預期
美元受惠加息預期
【老牌藍籌】長和系一門4傑　邊隻最好買（第五版）
【老牌藍籌】長和系一門4傑　邊隻最好買（第五版）

最新專欄文章

【中央托市】國務院話語中包含的投資機遇
今日
【中央托市】國務院話語中包含的投資機遇
【阿爺出招】中概股真脫險了？ 摩根大通：未必（第二版）
2022/03/19
【阿爺出招】中概股真脫險了？ 摩根大通：未必（第二版）
【兩會解讀】政策吹暖風 內房大反彈 見底有路綫？（第二版）
2022/03/19
【兩會解讀】政策吹暖風 內房大反彈 見底有路綫？（第二版）
【老牌藍籌】長和系一門4傑　邊隻最好買（第五版）
2022/03/19
【老牌藍籌】長和系一門4傑　邊隻最好買（第五版）
【加息不止】息口上升周期　要加息10次？
2022/03/19
【加息不止】息口上升周期　要加息10次？
防疫措施 新冠肺炎疫情 收集 下降軌 值博率 上升空間 收息股 目標價 市帳率 市盈率

下一篇文章

【中央托市】國務院話語中包含的投資機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版