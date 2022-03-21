宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題

港股上周經歷急跌後大反彈，今期「基金專訪」請來宏利投管謝企剛，為讀者剖析在波動市下，投資者該如何部署。

上周初在多重壞消息夾擊下，恒指跌穿19000關口，不過在周三下午，國務院金融穩定發展委員會發布穩定

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