宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題 財金猛人追蹤 2022/03/21 分享： 港股上周經歷急跌後大反彈，今期「基金專訪」請來宏利投管謝企剛，為讀者剖析在波動市下，投資者該如何部署。 上周初在多重壞消息夾擊下，恒指跌穿19000關口，不過在周三下午，國務院金融穩定發展委員會發布穩定 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 基金專訪 最新專欄文章 晉達談電動車潮流 捕捉碳中和機遇 2021/11/29 晉達談電動車潮流 捕捉碳中和機遇 摩根資管 美股未升完 高收益債迎天使回歸 2021/08/16 摩根資管 美股未升完 高收益債迎天使回歸 紐約梅隆出行科技大勢所趨 聚焦4大投資主題 2021/07/26 紐約梅隆出行科技大勢所趨 聚焦4大投資主題 銘基亞洲 從小企業 尋大機遇 2021/07/05 銘基亞洲 從小企業 尋大機遇 摩根資管 買入時機出現 解構科技股盈利前景 2021/05/17 摩根資管 買入時機出現 解構科技股盈利前景 疫情 中國 香港 經濟 港股 銀行 金融 行業 品牌 通脹