烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 國際 17:00 2022/03/21 分享： 本欄上周談及俄羅斯傳聞向烏克蘭提出的6大停火條件，今日續談當中烏方最難以接受的一項： 承認「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）及「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）的獨立。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/17 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 北約加軍費 軍備競賽危中有機 2022/03/16 北約加軍費 軍備競賽危中有機 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 2022/03/15 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 能源大洗牌 美國笑到最後？ 2022/03/14 能源大洗牌 美國笑到最後？ 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 2022/03/10 南韓政壇變天 外交路綫大轉彎 你可能感興趣 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 22:37 2022/03/17 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 北約加軍費 軍備競賽危中有機 10:18 2022/03/16 北約加軍費 軍備競賽危中有機 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 12:45 2022/03/15 俄烏打仗 環球供應鏈跟着遭殃 最新專欄文章 國金札記 - 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 今日 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 國金札記 - 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/18 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 國金札記 - 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 2022/03/17 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 國金札記 - 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 2022/03/16 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 國金札記 - 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 2022/03/15 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 俄羅斯 軍事 外交 烏克蘭 頓巴斯 澤連斯基 普京 戰爭