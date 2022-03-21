烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥

本欄上周談及俄羅斯傳聞向烏克蘭提出的6大停火條件，今日續談當中烏方最難以接受的一項： 承認「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）及「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic）的獨立。

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