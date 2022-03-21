中央財收穩增 地方苦樂不均

人大、政協兩會後公布的數據，財政部的數據被稱為是報喜的，因為今年1、2月的財政收入大增了逾1成。在這個全國財政收入的數據後面的爭議，是地方財政收入苦樂不均，顯示的是地方經濟發展不平衡。

按財政部公布的數

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