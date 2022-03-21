中央財收穩增 地方苦樂不均 名家專區 2022/03/21 分享： 人大、政協兩會後公布的數據，財政部的數據被稱為是報喜的，因為今年1、2月的財政收入大增了逾1成。在這個全國財政收入的數據後面的爭議，是地方財政收入苦樂不均，顯示的是地方經濟發展不平衡。 按財政部公布的數 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議 2022/03/19 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議 國情知聞 - 經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼 2022/03/18 經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼 國情知聞 - 內地疫情進城 抗原自測開啟 2022/03/17 內地疫情進城 抗原自測開啟 國情知聞 - 三個拐點 求穩關鍵 2022/03/16 三個拐點 求穩關鍵 國情知聞 - 戰爭+疫情衝擊 須力保糧食安全 2022/03/15 戰爭+疫情衝擊 須力保糧食安全 中國 經濟 人民幣 GDP 宏觀調控 社會消費品零售總額 貴州省 山西省 消費稅