烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥

本欄上周談及俄羅斯傳聞向烏克蘭提出的6大停火條件，今日續談當中烏方最難以接受的一項：承認「頓涅茨克人民共和國」及「盧甘斯克人民共和國」的獨立。

烏克蘭談判代表兼總統資深幕僚波多利亞克上周三透露，兩國對停

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