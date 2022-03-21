烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 名家專區 2022/03/21 分享： 本欄上周談及俄羅斯傳聞向烏克蘭提出的6大停火條件，今日續談當中烏方最難以接受的一項：承認「頓涅茨克人民共和國」及「盧甘斯克人民共和國」的獨立。 烏克蘭談判代表兼總統資深幕僚波多利亞克上周三透露，兩國對停 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/18 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/17 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 國金札記 - 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 2022/03/17 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 國金札記 - 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 2022/03/16 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 國金札記 - 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 2022/03/15 俄烏戰火 環球供應鏈遭殃 俄羅斯 烏克蘭 中國 經濟 外交 總統大選 軍事 戰爭 普京 北約