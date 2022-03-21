9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 名家專區 2022/03/21 分享： 現時9個國家的航班禁飛香港，當中的英、美、加、澳，不少港人都有親友或子女在當地讀書，至4月20日的禁飛令，使不少港人滯留當地，有些人則輾轉經第三地返港，狼狽不堪。特首林鄭月娥今天料公布可提早放寬政策。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 2022/03/18 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 有政戲 - 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 2022/03/17 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 有政戲 - 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 2022/03/16 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 有政戲 - 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 2022/03/15 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 有政戲 - 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 2022/03/14 中聯辦直接出手 保證京援港抗疫見效 疫情 香港 行業 林鄭月娥 酒店 航空 加拿大 新加坡 印度 健身