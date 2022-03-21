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9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水

名家專區 2022/03/21

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現時9個國家的航班禁飛香港，當中的英、美、加、澳，不少港人都有親友或子女在當地讀書，至4月20日的禁飛令，使不少港人滯留當地，有些人則輾轉經第三地返港，狼狽不堪。特首林鄭月娥今天料公布可提早放寬政策。

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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