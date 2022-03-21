【投資布局】張憶東：港股修復買「不死鳥」股 （新增選股評論）

港股上周二最低跌至18235，次日上午金融委召開專題會議，針對5個方面：宏觀經濟，房地產企業、中概股、平台經濟治理以及香港金融市場進行了維穩。港股立刻像打了補針，大彈至今天的21823，短期是修復行情，但中期呢？

追反彈基於基本面



投資策略方面:短期還是要敬畏市場，做時間的朋友，不要做時間的敵人。

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每一次股災危機初期，因為維穩引發的大反彈，無論是2015年的救市，還是2018年，短期的波動都非常激烈，所以不要加槓桿追反彈，因為這個時候空頭擁擠，這樣的反彈很多時候是一個殺空。 就像過去一周殺的不是基本面，這一次短期的向上衝，也不是基於基本面。 不是反對大家去參與這個反彈，而是反對大家加槓桿追反彈。欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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