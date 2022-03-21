  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (週一) 07:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話會議】張憶東：港股修復買「不死鳥」股

財金猛人追蹤 07:00 2022/03/21

分享：

港股上周二最低跌至18235，次日上午金融委召開專題會議，針對5個方面：宏觀經濟，房地產企業、中概股、平台經濟治理以及香港金融市場進行了維穩。港股立刻像打了補針，大彈至上周五的21646，今天估計仍是反彈行情，大勢短期一目了然。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師解讀

最新專欄文章

芒格：我為什麼投資阿里巴巴？（第三版）
2022/02/21
芒格：我為什麼投資阿里巴巴？（第三版）
【積小勝為大勝】張憶東：港股虎年立足價值（第3版）
2022/02/05
【積小勝為大勝】張憶東：港股虎年立足價值（第3版）
【最佳分析師】張憶東：港股2022年是反彈市（第3版）
2022/01/10
【最佳分析師】張憶東：港股2022年是反彈市（第3版）
【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載）
2022/01/03
【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載）
【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份）
2021/12/28
【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份）
投資策略 中國概念股 張憶東 滯脹

上一篇文章

【名家談港股】法巴譚慧敏 恒指反彈浪料於22000至24000點整固

下一篇文章

宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版