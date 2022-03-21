【電話會議】張憶東：港股修復買「不死鳥」股 財金猛人追蹤 07:00 2022/03/21 分享： 港股上周二最低跌至18235，次日上午金融委召開專題會議，針對5個方面：宏觀經濟，房地產企業、中概股、平台經濟治理以及香港金融市場進行了維穩。港股立刻像打了補針，大彈至上周五的21646，今天估計仍是反彈行情，大勢短期一目了然。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大師解讀 最新專欄文章 芒格：我為什麼投資阿里巴巴？（第三版） 2022/02/21 芒格：我為什麼投資阿里巴巴？（第三版） 【積小勝為大勝】張憶東：港股虎年立足價值（第3版） 2022/02/05 【積小勝為大勝】張憶東：港股虎年立足價值（第3版） 【最佳分析師】張憶東：港股2022年是反彈市（第3版） 2022/01/10 【最佳分析師】張憶東：港股2022年是反彈市（第3版） 【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載） 2022/01/03 【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載） 【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 2021/12/28 【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 投資策略 中國概念股 張憶東 滯脹