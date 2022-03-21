【電話會議】張憶東：港股修復買「不死鳥」股

港股上周二最低跌至18235，次日上午金融委召開專題會議，針對5個方面：宏觀經濟，房地產企業、中概股、平台經濟治理以及香港金融市場進行了維穩。港股立刻像打了補針，大彈至上周五的21646，今天估計仍是反彈行情，大勢短期一目了然。

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