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【盈富大茶飯】盈富成交沽空資金流入上周同新高 撤換經理人利益龐大

名家專區 11:22 2022/03/21

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內媒爆料盈富基金 （02800） 轉換經理人進入最後階段，恒生資產管理及南方東英兩家中港基金公司之中二選一，最快一周內有結果公布。盈富最終花落誰家暫難說得準，但盈富肯定成為雙方傾全力爭取的大茶飯。

對於基金經理人而，盈富價值不單限於資產規模逾1,100億元，為本港上市最大的股指ETF。更在於在港府上調印花稅下，使用ETF炒賣的成交、沽貨活動日增，盈富在上周港股急瀉驟升的大茶飯中，無論成交、沽空額及資金淨流入均創上市逾20年以來新高，對經理人關聯的券商、市場莊家等均為重大利益所在。

先說上周港股波動市中，盈富在上周三港股逾3,000億元成交推升逾1,600點的大奇蹟日，錄得近190億元大額成交，創上市以來單日成交紀錄。當中約82%為沽空成交，沽空額達156億元同創新高。

筆者過去在本欄不止一次解釋，按盈富等港股ETF的認購機制，市場莊家會先沽空向認購基金一方交貨後，再由經理人交付新增基金單位平淡倉。盈富當日錄得35億元資金淨流入，周四淨流入進一步增至46億元，惟至周五急走資逾38億元，全周計淨吸資逾82億元破紀錄。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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