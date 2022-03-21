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【名家增減持】中國動向獲主席陳義紅斥資過百萬元增持（一文看清不斷更新）

財金猛人追蹤 16:14 2022/03/21

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遠東宏信 （03360） 公布，獲公司行政總裁及執行董事孔繁星通知，於2022年3月17日，其以自有資金於公開市場交易購買合共80萬股公司普通股，佔公司已發行股份約0.02%。

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郭老太大奇蹟日前出手 眼光堪比股神

新鴻基地產 （00016） 獲郭老太鄺肖卿於3月15日增持新鴻基地產96.5萬股或0.03%，以每股最高作價為89元，而每股平均作價為88.0782元，涉及資金約為8,499.5萬元，令到最新持股量增至27.31%。

按中午收市價91.8元計，兩日升4%。

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李聖典繼續增持信義玻璃

2022年3月15日，信義玻璃 （00868） 獲股東李聖典在場內以每股均價17.5元增持100萬股，涉資約1750萬元。增持後，李聖典最新持股數目為3.43億股，持股比例由8.52%上升至8.54%。

3月17日以前的名家增減持資料請見：

【猛人增減持】股神巴菲特出手油股再賺 完勝華爾街狼王（一文看清不斷更新）

記者：許江明

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家增減持

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美股 港股 鄺肖卿 減持 增持 遠東宏信（03360） 新鴻基地產（00016）

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