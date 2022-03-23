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【中移動業績】中移派息有驚喜 績後望重啟回購催谷股價再上（第二版）（附增派息圖解）

名家專區 18:33 2022/03/23

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中移動 （00941） 今日公布2021年全年業績前，股價今早延續6連升見近1個月高位。中移動收入及盈利一如預期穩增，最大驚喜自來派息，末期息按年大增近四成，拉高全年股息增近兩成半。現價股率息達7.5厘。

中移動派息有驚喜的同時，今年2月中展開千億回購，2月底以來已暫停1個月，業績前「禁交易期」（blackout period）過後，績後有望再度回購掃貨，為短期後市股價提供上升後動力。

中移動宣派末期息每股2.43元， 按年大增38%，連同中期息最年派4.06元，年升逾23%。相對彭博統計分析員平均預期每股派息約3.83元，高出約6%。

中移動今早先跌後穩，午後高見55元，升近2%，見1個月即市高位。中移動收報54.35元，升0.5%；中移動A股（滬：600941）績前同靠穩，收報64.55元人民幣，同升約0.5%。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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