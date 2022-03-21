【中移動股價】中移動績前4連升見1個月高 績後重啟回購未升完（新增派息及盈利平均預測）

中移動（00941）本周三公布業績前，股價今早延續4連升見近1個月高位。中移動盈利及派息預期穩中向好，固然為吸引資金偷步流向的關鍵，而績後預期股份回購重開啟，更有望為股價提供新催化劑。

中移動今年2月中展開千億回購以來，只曾5度出手回購，合共斥資不足9億元，看似雷聲大、雨點小，股價2月底以來反覆回落。惟中移動回購暫停近1個月，主要是受制於<上市規則>對公司業績公布前設1個月「禁交易期」（blackout period），業績後有望再度回購掃貨。即使以首次回購最高價為初步目標，短綫亦有望升近一成。

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