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【中移動股價】中移動績前4連升見1個月高 績後重啟回購未升完（第二版）（附派息及盈利平均預測）

名家專區 16:46 2022/03/21

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中移動 （00941） 本周三公布業績前，股價今早延續4連升見近1個月高位。中移動盈利及派息預期穩中向好，固然為吸引資金偷步流向的關鍵，而績後預期股份回購重開啟，更有望為股價提供新催化劑。

中移動今年2月中展開千億回購以來，只曾5度出手回購，合共斥資不足9億元，看似雷聲大、雨點小，股價2月底以來反覆回落。惟中移動回購暫停近1個月，主要是受制於<上市規則>對公司業績公布前設1個月「禁交易期」（blackout period），業績後有望再度回購掃貨。即使以首次回購最高價為初步目標，短綫亦有望升近一成。

中移動今早隨大市輕微高開後，未受恒指升轉跌影響，早段高見53.85元，逆市升近2%，見近1個月即市高位；中移動收報53.05元，微升約0.3%。中移動A股（滬：600941）績前同步升逾1%，收報62.71元人民幣。

中移動2月10日展開回購行動，首次出手即斥資逾4億元，掃入730萬股，回購價最高達58.15元，相對收市價，高出近10%；即使以最後一次2月22日最高回購價55元計，仍較現價高約4%。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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