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【恒大危機】恒大系突停牌 許家印是福是禍？

財金猛人追蹤 14:46 2022/03/21

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中國恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 今早停牌，稱待刊發內幕消息公告。停牌消息隨即引來市場熱議，其中最正面的猜測是集團可能公布債務重組方案的出爐有關聯，然而也有不少股民憂慮公司進行破產清算，對創辦人許家印而言，哪種結果才是最好？

    點擊圖片放大

猜測1. 債務重組方案

據財經智庫《REDD》今年1月引述消息預估，廣東省政府計劃在3月前公布中國恒大債務重組方案框架，包括出售恒大總值約427.9億港元資產以還債，惟當日估算至今尚未實現，但並不代表重組方案不會落實。

這結果對許家印而言將會是最好的結果，恒大系有望透過債務重組得以繼續營運生存，而許家印也有可能繼續做恒大話事人。

......

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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