【績場新升】拆局燃氣股急升原因

業績期,總有不少尋寶機會。數近期績場之升,今最耀眼的莫過於燃氣股,其升因並不是其業績有多亮麗,反倒是前景沒預期差,指引比預期好,便造就了一眾燃氣股見底回升的走勢。下文將細說燃氣股的遭遇及前景。

自俄烏衝突地緣政治衝突爆發以來，俄羅斯天然氣出口受影響，天然氣期貨價格高企，去年11月起燃氣行業被市場預期艱難時期，近期終於撥開愁雲見晴天，燃氣股股價齊齊急升，當中原因同你逐一拆解。

今年2月摩根士丹曾發表燃氣業報告，預期燃氣業的艱難前景今年上半年持續。翻查資料下，可追溯到去年9月底國家能源局於發布促進能源行業改革的計劃，這計劃推進下游天然氣用戶接駁至中游管道和液化天然氣（LNG）終端，變相令行業的天然氣直接銷售增加、競爭加劇和天然氣銷售單位毛利下降及銷氣量減少。

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專訪法巴譚慧敏 談港股後市7大關鍵【下一頁】

目前，燃氣業3個月的艱難時期已過，相關股份包括新奧能源 （02688） 、華潤燃氣 （01193） 、港華智慧能源 （01083） 及中國燃氣 （00384） 燃氣股突然展開升勢，一看大行如何看。

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