美股雖回暖但難言企穩 勿抄底博反彈

聯儲局上周一如預期加息0.25厘，同時没有對8.9萬億美元的資產負債表進行縮減作出詳細說明，讓市場鬆了一口氣，加上俄烏局勢有緩和的迹象，都令美股近日重拾動力。利率決議公布後，美股三大指數幅拉升，道指一周漲5.5%，標指飆6.16%，以科技股為主的納指更大升達8.18%，均創下2020年11月以來最佳單周表現。

市場反彈的背後伴隨資金大舉回流。基金研究公司EPFR統計顯示，過去一周流入美股基金的資金量達到320億美元，創近五周來新高。美銀美林牛熊指標（BofA Merill Lynch Bull & Bear Indicator）上周跌至2.3，被市場解讀為「買入信號」，令不少投資者蠢蠢欲動。如果錯過了早幾個星期的低位，筆者認為現時入市時機上已算遲，若想搭一轉升浪的順風車，强烈建議選一些行業的龍頭及藍籌股，而要避開中小市值的股票。 另一方面，本身持有科技股或周期性股票，如醫療或金融類的股票則不必急於出售。因此次的升勢，相信仍會維持或者橫行一段時間。

▼ 點擊圖片放大 +2

至於一度因被退市而大幅拋售的中概股，由於中美雙方監管機構保持了良好溝通，並已取得積極進展，正致力形成具體合作方案。中國副總理劉鶴更明確指出，中國當局會繼續支持各類企業到境外上市。有關言論如同向市場派發了定心丸，不少中概股瞬即迎來轉勢，創下十多年以來最大漲幅，其中阿里巴巴控股飆漲37%，寫下2014年上市以來最大漲幅，京東與滴滴也都大漲39%。不過，有一班投資者早前抄底中概股，當股價急升後，很大機會在高價出貨以獲利，現時中概股的沽壓甚大，故不建議在此時高追中概股，因為下跌的機率相當大。

盡管技術面和美聯儲加息落地等因素的共振，也推動了美股的回暖，並漸重新逼新200天綫，但仍難言已企穩。在前景不確定的情況下，筆者選股會傾向一些防禦性較强的股份，科技股方面，筆者愛股蘋果（美：APPL）和微軟（美： MSFT），以及金融板塊的高盛（美：GS）和摩根士丹利（美： MS）可值得不斷增持，耐心等候收成。另外，可吼一些經營成本低、生意穩陣、客戶基礎大以及現金流充足的企業，例如美國的醫療保險巨擘聯合健康（美： UNH），以及北美最大的廢棄物管理公司Waste Management（美：WM），其股價表現未必是最亮眼，但勝在穩定，適合長期持有。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

欲觀看全文請成為付費訂戶：

★★★未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...