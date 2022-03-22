盈富成交新高 換經理大件事 名家專區 2022/03/22 分享： 內媒爆料盈富基金（02800）轉換經理人進入最後階段，據報將由恒生及南方東英兩家中港基金公司二選一，最快一周內有結果。盈富最終花落誰家暫難說得準，但以盈富交投及資金進出上周波動市中同創新高來看，肯定事 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中概股與黃台瓜 2022/03/21 中概股與黃台瓜 透視中港美 - 長實穩中有升 基建業務驚喜 2022/03/19 長實穩中有升 基建業務驚喜 透視中港美 - 長綫投資回報 亟待急起直追 2022/03/19 長綫投資回報 亟待急起直追 透視中港美 - 美入加息周期 港息升快殺到 2022/03/18 美入加息周期 港息升快殺到 透視中港美 - 中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 2022/03/17 中央股滙挾淡 炮製大奇蹟日 成交 基金 ETF 外資 南方A50（02822） 盈富基金（02800） 恒指ETF（02833） 中國聯通（00762） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941）