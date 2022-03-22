盈富成交新高 換經理大件事

內媒爆料盈富基金（02800）轉換經理人進入最後階段，據報將由恒生及南方東英兩家中港基金公司二選一，最快一周內有結果。盈富最終花落誰家暫難說得準，但以盈富交投及資金進出上周波動市中同創新高來看，肯定事

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