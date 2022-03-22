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盈富成交新高 換經理大件事

名家專區 2022/03/22

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內媒爆料盈富基金（02800）轉換經理人進入最後階段，據報將由恒生及南方東英兩家中港基金公司二選一，最快一周內有結果。盈富最終花落誰家暫難說得準，但以盈富交投及資金進出上周波動市中同創新高來看，肯定事

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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成交 基金 ETF 外資 南方A50（02822） 盈富基金（02800） 恒指ETF（02833） 中國聯通（00762） 中國海洋石油（00883） 中國移動（00941）

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