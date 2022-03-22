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招行增長率 內銀股最強

名家專區 2022/03/22

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國企指數連跌兩日，料在兩個裂口作區間上落，至內銀股昨日亦跟大市跌，但招商銀行（03968）去年盈利增長超過兩成，預期不良貸款繼續雙降以及淨息差穩定，未來盈利可以維持雙位數增長。

招商銀行去年收入按年升

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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