招行增長率 內銀股最強 名家專區 2022/03/22 分享： 國企指數連跌兩日，料在兩個裂口作區間上落，至內銀股昨日亦跟大市跌，但招商銀行（03968）去年盈利增長超過兩成，預期不良貸款繼續雙降以及淨息差穩定，未來盈利可以維持雙位數增長。 招商銀行去年收入按年升 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【大市分析】港股高台跳水 等第二底（第四版） 2022/03/21 【大市分析】港股高台跳水 等第二底（第四版） 中字股實力談 - 中升動力足 積極擴店舖 2022/03/18 中升動力足 積極擴店舖 中字股實力談 - 【大成交大升】奇蹟再奇蹟 恒指明天還能奇蹟嗎？（第四版） 2022/03/17 【大成交大升】奇蹟再奇蹟 恒指明天還能奇蹟嗎？（第四版） 中字股實力談 - 洛鉬平過同業 盈利繼續增長 2022/03/17 洛鉬平過同業 盈利繼續增長 中字股實力談 - 【港股霸氣反擊】阿爺出招 3097億成交1600點升幅造就大奇蹟日 （第五版） 2022/03/16 【港股霸氣反擊】阿爺出招 3097億成交1600點升幅造就大奇蹟日 （第五版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 恒生中國企業指數 招商銀行（03968） 人民幣 銀行