招行增長率 內銀股最強

國企指數連跌兩日，料在兩個裂口作區間上落，至內銀股昨日亦跟大市跌，但招商銀行（03968）去年盈利增長超過兩成，預期不良貸款繼續雙降以及淨息差穩定，未來盈利可以維持雙位數增長。

招商銀行去年收入按年升

...