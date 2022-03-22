私樓租金跟就業情況息息相關，隨着第五波疫情下，失業情況急速惡化，失業率飇升至近半年高位，未來租金仍有下調壓力。

失業情況急速惡化，恐拖累租金

失業率跟私樓租金呈現反向關係

入伙盤潮令租金面臨下調壓力

私樓租金最主要受市場供求因素影響，跟樓價會受到市民對後市預期、息口變化等因素影響不同，租賃市場很難出現「炒風」，即使市場憧憬租金跟隨樓價上升，但若果租賃市場供過於求，租金中長線仍然會回落。

至於市場供求方面，需求面除了人口增長、結婚數字等因素影響外，租樓需求仍有一定彈性，會受經濟環境影響，當經濟環境轉差、失業情況嚴重，市民承租能力降低，自然會選擇租用較細、較遠的單位，甚至選擇跟其他家人共住，減少租金支出。

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