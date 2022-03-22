北水冚倉 慎防虛火 名家專區 2022/03/22 分享： 【一周前瞻及異動股】大市上周大幅波動，恒指全周累計升逾850點，但昨大市稍回，跌191點，收報21221。昨午期指月綫圖上，恒指升破下降軌阻力，在21830水平徘徊，朝22500阻力位，伺機待破。 回顧 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 談政治、談疫、談市 今日 談政治、談疫、談市 你可能感興趣 談政治、談疫、談市 今日 01:00 談政治、談疫、談市 最新專欄文章 選股情報 - 談政治、談疫、談市 今日 談政治、談疫、談市 選股情報 - 誰抄底買 2022/03/18 誰抄底買 選股情報 - 同程旅行 上望17元 2022/03/18 同程旅行 上望17元 選股情報 - 愚公移山 2022/03/17 愚公移山 選股情報 - 贛鋒鋰業 破阻力買 2022/03/17 贛鋒鋰業 破阻力買 騰訊 阿里巴巴 長和（00001） 藥明生物（02269） 贛鋒鋰業（01772） 碧桂園 華潤電力（00836） 新奧能源（02688） 異動股 國泰航空（00293）