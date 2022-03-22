【一周前瞻及異動股】大市上周大幅波動，恒指全周累計升逾850點，但昨大市稍回，跌191點，收報21221。昨午期指月綫圖上，恒指升破下降軌阻力，在21830水平徘徊，朝22500阻力位，伺機待破。

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