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安本：保護水資源 投資者有責

名家專區 2022/03/22

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水是生命之源，但全球20億人（即世界人口四分之一）卻無法獲得清潔、安全和充足的飲用水。每年3月22日是「世界水資源日」，旨在提醒人類正視水資源問題並付諸行動。

這個問題在亞洲非常嚴峻。改善水資源管理，首

...

撰文 : David Smith 安本亞洲股票高級投資總監

欄名 : 名家觀點

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