安本：保護水資源 投資者有責 名家專區 2022/03/22 分享： 水是生命之源，但全球20億人（即世界人口四分之一）卻無法獲得清潔、安全和充足的飲用水。每年3月22日是「世界水資源日」，旨在提醒人類正視水資源問題並付諸行動。 這個問題在亞洲非常嚴峻。改善水資源管理，首 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : David Smith 安本亞洲股票高級投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 2022/03/18 光銀林樵基：美儲加息 中國寬鬆 專訪 - 摩根資管許長泰：看好金融股國策股 2022/03/17 摩根資管許長泰：看好金融股國策股 安本：投資已不可繞過中國市場 2022/03/16 安本：投資已不可繞過中國市場 中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 2022/03/11 中金：央行利潤上繳 效果勝過降準 專訪 - 滙豐范卓雲︰聚焦兩會受惠板塊 2022/03/10 滙豐范卓雲︰聚焦兩會受惠板塊 經濟 基金 亞洲 印度 可持續發展 ESG 太陽能 大行報告 宏觀分析 機械人