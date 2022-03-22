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等調整吼燃氣股

名家專區 2022/03/22

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港股高開低走，明顯出現獲利回吐沽盤壓力，恒指昨日跌191點，收報21221點，成交金額1,490億元。整固相信要等兩隻重磅藍籌騰訊（00700）及美團（03690）公布業績後才有可能完成，向下支持繼續

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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