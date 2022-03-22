等調整吼燃氣股 名家專區 2022/03/22 分享： 港股高開低走，明顯出現獲利回吐沽盤壓力，恒指昨日跌191點，收報21221點，成交金額1,490億元。整固相信要等兩隻重磅藍籌騰訊（00700）及美團（03690）公布業績後才有可能完成，向下支持繼續 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 互聯網人想轉行 內地有新發展潛力？ 2022/03/21 互聯網人想轉行 內地有新發展潛力？ 交易講場 - 高永崗「坐正」 中芯高層變動料暫落幕 2022/03/19 高永崗「坐正」 中芯高層變動料暫落幕 交易講場 - 亢奮過後 2022/03/18 亢奮過後 交易講場 - 報復式反彈 2022/03/17 報復式反彈 交易講場 - 繼續尋底中 2022/03/16 繼續尋底中 港股 燃氣股 新奧能源（02688） 華潤燃氣（01193） 恒大汽車（00708） 恒大物業（06666） 疫情 成交 中國恒大（03333） 騰訊控股（00700）