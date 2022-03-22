普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名

本欄今日續談俄羅斯盛傳向烏克蘭提出的6大停火條件：去納粹化。還記得俄羅斯上月底入侵烏克蘭時，總統普京明言目標之一，是要令烏克蘭去軍事化及去納粹化。

所謂「去軍事化」（demilitarization），

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