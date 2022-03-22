普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 名家專區 2022/03/22 分享： 本欄今日續談俄羅斯盛傳向烏克蘭提出的6大停火條件：去納粹化。還記得俄羅斯上月底入侵烏克蘭時，總統普京明言目標之一，是要令烏克蘭去軍事化及去納粹化。 所謂「去軍事化」（demilitarization）， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 2022/03/21 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 國金札記 - 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 2022/03/21 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 國金札記 - 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/18 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 國金札記 - 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 2022/03/17 烏克蘭不入北約 普京就肯收手？ 國金札記 - 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 2022/03/16 北約俄羅斯對立 激化軍備競賽 政治 歐盟 俄羅斯 德國 烏克蘭 戰爭 以色列 普京 恐怖主義 北約