林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼

任期只餘下3個多月的特首林鄭月娥，趁第5波疫情高位開始回落，交出由4月21日起，未來3個月的3階段「復常」路綫圖。

交出復常路綫圖 可攻可守

有政圈中人分析指，林鄭這一着，令社會有一個未來前景之餘，其實都

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