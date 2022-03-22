林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 名家專區 2022/03/22 分享： 任期只餘下3個多月的特首林鄭月娥，趁第5波疫情高位開始回落，交出由4月21日起，未來3個月的3階段「復常」路綫圖。 交出復常路綫圖 可攻可守 有政圈中人分析指，林鄭這一着，令社會有一個未來前景之餘，其實都 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 4.21起3階段寬防疫 准晚市堂食 今日 4.21起3階段寬防疫 准晚市堂食 食肆冀母親節 放寬至8人1枱 今日 食肆冀母親節 放寬至8人1枱 3至11歲童 逾30萬已打首針 今日 3至11歲童 逾30萬已打首針 你可能感興趣 4.21起3階段寬防疫 准晚市堂食 今日 01:00 4.21起3階段寬防疫 准晚市堂食 食肆冀母親節 放寬至8人1枱 今日 01:00 食肆冀母親節 放寬至8人1枱 3至11歲童 逾30萬已打首針 今日 01:00 3至11歲童 逾30萬已打首針 最新專欄文章 有政戲 - 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 2022/03/21 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 有政戲 - 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 2022/03/18 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 有政戲 - 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 2022/03/17 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 有政戲 - 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 2022/03/16 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 有政戲 - 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 2022/03/15 深圳封城夠義氣有怨氣 港宜3反思 疫情 林鄭月娥 全民檢測 特首選舉