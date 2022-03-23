【阿里巴巴回購】阿里股價再升半成越50天綫 250億美元回購港股最強 （第二版）（附藍籌回購計劃比較）

阿里巴巴 （09988） 昨開市前公布，將原先150億美元回購計劃加碼至250億美元，規模遠超其他重磅藍籌回購計劃。消息刺激阿里股昨飆升越一成後，今早再升半成，升越50天平均綫，技術走勢進一步改善。

盡管以阿里過去數年回購往績看，股價還是愈買愈低，長綫支撐股價作用相對有限。惟回購計劃以外，有外電引述消息指中國當局正努力確中概股繼續在紐約上市，監管機構已要求包括阿里在內的大型中概科網股，做好向美國監管機構披露更多審計信息的準備。消息支持中概股普遍續升，加上阿里加碼回購利好，短綫或未炒完，

阿里股價今早高開4%後升幅稍擴大，暫高見116.6元，升近6%。其他藍籌科技股全綫向好，小米 （01810） 昨公布業績勝預期獲追捧，今早最多升8%，美團 （03690） 升逾5%，京東 （09618） 及騰訊 （00700） 今公布業績前同約2%。

阿里今早開市前公布，將原先150億美元回購計劃，擴大至250億元，有效期兩年至2024年3月。阿里原先回購計劃，已為港股中規模最大，只有中移動 （00941） 今年1月公布回購已發行股份最多一成，按股價折算逾千億元，以及友邦 （01299） 本月早前公布的100億美元回購計劃，可與其比較。

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