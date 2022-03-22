【阿里巴巴股價】阿里250億美元回購港股最強 股價狂飆逾一成難持續（第二版）（附藍籌回購計劃比較）

阿里巴巴 （09988） 今早開市前公布，將原先150億美元回購計劃加碼至250億美元，規模遠超其他重磅藍籌回購計劃。消息刺激阿里股尾市急升越一成，重越百元大關。

惟以阿里過去數年回購往績看，股價還是愈買愈低，支撐股價作用相對有限。加上阿里只在美股市場回購ADS，回購股數及動用資金每季只披露一次，投資者難以追蹤回購價及股數作投資部署參考。單憑加碼回購計劃，支持股價進一步大升的催化作用恐有限。

阿里股價今早高開逾3%後，午後升幅急擴大，尾市高見111.4元，升逾12%。阿里收報110.2元，升11%，為藍籌升幅王。相對京東 （09618） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 同升約6%收市，以及騰訊 （00700） 升逾4%，阿里股價仍顯著跑輸。

阿里今早開市前公布，將原先150億美元回購計劃，擴大至250億元，有效期兩年至2024年3月。阿里原先回購計劃，已為港股中規模最大，只有中移動 （00941） 今年1月公布回購已發行股份最多一成，按股價折算逾千億元，以及友邦 （01299） 本月早前公布的100億美元回購計劃，可與其比較。

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