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【阿里巴巴股價】阿里250億美元回購港股最強 股價飆一成難持續（第二版）

名家專區 13:42 2022/03/22

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阿里巴巴 （09988） 今早開市前公布，將原先150億美元回購計劃加碼至250億美元，規模遠超其他重磅藍籌回購計劃。消息刺激阿里股價今早最多升逾半成，重越百元大關。

惟以阿里過去數年回購往績看，股價還是愈買愈低，支撐股價作用相對有限。加上阿里只在美股市場回購ADS，回購股數及動用資金每季只披露一次，投資者難以追蹤回購價及股數作投資部署參考。單憑加碼回購計劃，支持股價進一步大升的催化作用恐有限。

阿里股價今早高開逾3%後，午後升幅擴大至近一成，暫高見108.8元，為藍籌升幅王。相對京東 （09618） 、美團 （03690） 午後升3%至4%，騰訊 （00700） 微升不足2%，阿里股價顯著跑輸。

阿里今早開市前公布，將原先150億美元回購計劃，擴大至250億元，有效期兩年至2024年3月。阿里原先回購計劃，已為港股中規模最大，只有中移動 （00941） 今年1月公布回購已發行股份最多一成，按股價折算逾千億元，以及友邦 （01299） 本月早前公布的100億美元回購計劃，可與其比較。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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