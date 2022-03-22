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專題:退休理財

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【四叔愛股】中華煤氣紅股斷纜即插水 跌至何水平可入市？（第二版）

財金猛人追蹤 15:04 2022/03/22

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「四叔」李兆基2020年退休後，過去2年本港經濟亦遭受疫情拖累，恒地 （00012） 旗下中華煤氣 （00003） 2020財年先削紅股至20送1，昨日公布2021年業績更直接叫停了紅股，累煤氣股價今早急挫逾14%，失守10元關口，創年半新低。不過，煤氣現價似乎還未見底，投資者宜等此一投資價值指標與其他公用股睇齊才入市為佳。

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四叔退休，當時市場最憂慮的就是他旗下恒地及煤氣延續多年的10送1紅股能否延續下去，而憂慮亦成現實。煤氣昨日收市後公佈去年業績，股東應佔溢利50.17億元，按年跌16.48%，每股盈利26.9仙。末期股息每股23仙，連同中期息每股12仙，全年股息維持每股35仙，但卻取消派發紅股。盡管公司指出，如無特殊情況，預計今年全年每股股息將不少於2021年度所派發之中期及末期股息。

煤氣入市關鍵睇......

 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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李兆基（商人） 香港中華煤氣（00003） 中華煤氣 港燈 港股

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