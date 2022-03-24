【四叔愛股落難】煤氣紅股斷纜插水 還買得過嗎？（第三版）

自業績中紅股缺席，中華煤氣 （00003） 股價喋喋不休，3月24日再度創新低，低見9.45元，現水平是否應該出手？

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四叔退休，當時市場最憂慮的就是他旗下恒地及煤氣延續多年的10送1紅股能否延續下去，而憂慮亦成現實。煤氣昨日收市後公佈去年業績，股東應佔溢利50.17億元，按年跌16.48%，每股盈利26.9仙。末期股息每股23仙，連同中期息每股12仙，全年股息維持每股35仙，但卻取消派發紅股。盡管公司指出，如無特殊情況，預計今年全年每股股息將不少於2021年度所派發之中期及末期股息。

煤氣入市關鍵睇......

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