【絕地反擊】科網股大反撲後 值博點評

港股大幅波動，其中科網股更是大起大落。科網股早前的跌幅令投資者關注板塊會否仍跌勢未止。大行大和認為，盡管疫情仍持續，惟1月和2月在綫銷售數據顯示出改善跡象，該行重申對科網行業正面的看法。

科網股於上周三上演絕地反彈旳戲碼，連日急跌後出現自2008年以來最強勁的反彈，全因此前中國國務院副總理劉鶴的講話提振了投資者的信心。對於今次科網股波動走勢，大和認為外部因素尚未得到充分解決，預期短期內將出現波動。惟該行分析指，科網股仍處具有吸引力的風險回報水平。

大和指出，1月和2月在綫零售銷售按人年增長12%，升幅較從去年12月的按年增長1.4%增加。該行預期，在宏觀經濟疲弱和區域地區疫情捲土重來的情況下，短期內在綫消費需求温和，尤其是服裝和食品。

在本地服務方面，大和認為，未來1至2季季美團 （03690） 的市佔率料受壓，因為商家的救濟措施，但大和認為影響是可控的，因為負面影響可能在很大程度上被客戶補貼的減少所抵銷。

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