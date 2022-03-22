負面因素困擾 工商舖上半年難反彈 名家專區 15:58 2022/03/22 分享： 疫情嚴峻等多項因素下，工商舖成交宗數創一年以來新低。由於疫情、戰爭以及加息，以投資者作主導的工商舖難免淡靜，相信要待局勢明朗才可反彈。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 疫情嚴峻首季工商舖難有喜色 2022/02/16 疫情嚴峻首季工商舖難有喜色 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 2022/03/10 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 你可能感興趣 疫情嚴峻首季工商舖難有喜色 11:10 2022/02/16 疫情嚴峻首季工商舖難有喜色 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 10:42 2022/03/10 兩年疫情煎熬 商舖業主心淡離場 最新專欄文章 舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 2022/03/15 舖市復甦無期 長情舖主沽貨離場 疫情拖累 工廈交投降溫短期難「翻身」 2022/03/08 疫情拖累 工廈交投降溫短期難「翻身」 疫情拖累樓市 二手蝕讓個案增 2022/02/22 疫情拖累樓市 二手蝕讓個案增 渣打一姐疫市買樓的啟示 2022/02/21 渣打一姐疫市買樓的啟示 躍動港島南推動 鴨脷洲迎來第二波蛻變 2022/02/17 躍動港島南推動 鴨脷洲迎來第二波蛻變 疫情 工廈 商舖 利嘉閣 加息 物業買賣 零售 商廈