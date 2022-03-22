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負面因素困擾  工商舖上半年難反彈

名家專區 15:58 2022/03/22

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疫情嚴峻等多項因素下，工商舖成交宗數創一年以來新低。由於疫情、戰爭以及加息，以投資者作主導的工商舖難免淡靜，相信要待局勢明朗才可反彈。

...

欄名 : 樓市分析

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