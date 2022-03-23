【真假反彈】洪灝分析 股市二次探底可能性

上周股市猶如坐過山車般大起大落，交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝發表評論指，在過去20個交易日，指數的漲跌幅度，與1997年10月28日亞洲金融危機期間、和2020年3月20日新冠疫情期間所見的最深跌幅別無二致，並在過去40多年的市場歷史中首屈一指。

他續指，俄烏衝突仍然未見分曉，而以美國為首的聯盟立場也日漸強硬，俄羅斯正為嚴重的資源局限和萎靡不振的士氣所困擾。美國不斷言辭激烈地警告說，若戰事延續，則有可能釀成「第三次世界大戰」。

隨著俄羅斯央行的海外外匯儲備在戰爭爆發後不久即遭受了美國的制裁，美國所有的競爭對手都必然開始考慮其美元資產的安全性問題。

洪灝指，如果美元體系能被具象為武器，諸如香港這樣的小型而開放的經濟體，同時也作為眾多中國企業重要融資管道，肯定會為有朝一日被凍結金融資源而憂心不已。所以，香港市場的做空力度和認沽期權的成交量比一直處於歷史最高水平。

更多文章：

【奇蹟再奇蹟】交銀國際洪灝談港股反彈（第二版）

【內房透視】宏利投管謝企剛談 內房銷售與供應鏈問題

A股同樣風高浪急

A股市場同樣風高浪急，儘管波幅較之香港市場則是小巫大巫。雖然上證在上週二的交易中單日最深下挫了超過4%，但其過去20日的指數點位跌幅在過去20年間並非罕見。

上周三午休後，新華社報導了高層主持的重要會議。會議談及了市場關切的諸多議題，尤其是中概股於《外國公司問責法案》重壓下的退市隱憂、對於利空困擾的互聯網平台的政策支持、房地產行業的改革以及貨幣和財政政策動向。

之後，市場隨即反彈，上證指數上周三從3,023點開始反彈，略低於其850日移動均線這一長期趨勢線當時所在的位置：3,160點。從谷底到頂峰，上證在三天內一路高歌猛進，收復了近8%的失地。

該行的資料分析表明，深交所的淨買入交易實際上在2021年年中左右見頂，此後一直在下降，並注意到，淨買入活動的峰值與2015年夏季股市泡沫破滅前夕所見的水平相同，且深證一直在同步下跌，該行在上交所也發現了類似的關聯性。

中國股市及融資數據可點擊下圖觀看。

▼ 點擊圖片放大 +2

探底壓力未完全消除

雖然上周三的重要會議提及了許多市場密切關注的議題，但與美國證交委的談判中，中國並不佔主導權，而之前美國基於《 外國公司問責法案》點名的十家中概股公司，最後都無一例外地經中國批准提交了審計底稿。

洪灝表示，A股市場去槓桿似在如火如荼地進行中。儘管上周有內地金委會發聲明及中美高層通話，但A股市場的壓力不可能被單單一次會議、一個電話輕易驅散。

★☆★《2022年收息全攻略》系列第三冊《本地超高息股》現已登場，訂戶可立即按此登入閱覽【第三冊】！早前登場的《本地熱門收息股》第一及第二冊，訂戶可按此登入閱覽【第一冊】或【第二冊】。★☆★

...