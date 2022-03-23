滬深疫情突變  穩增長雙考驗

在全國兩會定下5.5%這個「雄心勃勃」的目標之後，Omicron病毒在內地的形勢急轉，在多個地區病例數量激增，包括深圳、上海、北京一線城市都不同程度進行封城封區措施，這對剛剛開始吹風要進行更靈活調整的清零政策來說充滿考驗，也成為今年穩增長目標的一個最新威脅。

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