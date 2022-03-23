  • 18°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滬深疫情突變  穩增長雙考驗

中國 08:00 2022/03/23

分享：

在全國兩會定下5.5%這個「雄心勃勃」的目標之後，Omicron病毒在內地的形勢急轉，在多個地區病例數量激增，包括深圳、上海、北京一線城市都不同程度進行封城封區措施，這對剛剛開始吹風要進行更靈活調整的清零政策來說充滿考驗，也成為今年穩增長目標的一個最新威脅。

...

相關文章

習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響
2022/03/17
習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響
彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
2022/03/14
彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產
2022/03/21
【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產

你可能感興趣

習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響
19:41 2022/03/17
習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響
彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
16:57 2022/03/14
彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP
【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產
12:35 2022/03/21
【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產
防疫措施 疫情 經濟 中國共產黨 東莞 習近平 北京 上海 深圳 中國

下一篇文章

俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版