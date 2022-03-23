滬深疫情突變 穩增長雙考驗 中國 08:00 2022/03/23 分享： 在全國兩會定下5.5%這個「雄心勃勃」的目標之後，Omicron病毒在內地的形勢急轉，在多個地區病例數量激增，包括深圳、上海、北京一線城市都不同程度進行封城封區措施，這對剛剛開始吹風要進行更靈活調整的清零政策來說充滿考驗，也成為今年穩增長目標的一個最新威脅。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響 2022/03/17 習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響 彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP 2022/03/14 彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP 【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產 2022/03/21 【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產 你可能感興趣 習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響 19:41 2022/03/17 習近平：最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響 彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP 16:57 2022/03/14 彭博：各省如仿傚深圳封城 或衝擊全國過半GDP 【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產 12:35 2022/03/21 【內地疫情】深圳今「解封」 鴻海：深圳龍華、觀瀾廠已基本恢復生產 防疫措施 疫情 經濟 中國共產黨 東莞 習近平 北京 上海 深圳 中國