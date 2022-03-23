【疫境贏家】 醫療股必成超級趨勢

時間倒流至2020年3月，世衛剛宣布COVID-19成為全球性疾病，同期全球股票暴跌，唯獨是醫療股卻逆流而上，成為｢疫｣境贏家。同年11月，輝瑞製藥公司積極做疫苗試驗，使公司股價飆升。至今，全球超過一半人口已全面接種疫苗，而各經濟體亦正努力與病毒共存。

這樣，是否代表投資者無需繼續關注醫療股？細心觀察大局，不難發現疫情實際大幅推動了醫療創新科技，此情況亦不是過眼雲煙的現象，如把握好這個投資機會，醫療科技板塊有助投資者帶來長綫增長機遇。

醫療技術轉型 呈爆發性增長

與其他行業相比，醫療界於應用創新技術方面歷來緩慢，原因在於生命至上、不得有任何差池的環境下，醫療業一直受制於數據私隱及技術準確性，但疫情卻成功令市場重新關注醫療創新科技的潛力，相關企業亦快速配合，並努力將技術安全地推出市場。

如按照突破性科技於普及前的典型走勢，位於「創新階段」及「採納初期」的技術有基因學、遠程醫療及智能醫療，甚至包括醫療消費用品（DNA測試套裝）及遠程手術技術升級等複雜例子。由於這些醫療技術仍處於走勢前期，當中蘊含幾何式增長的潛力。

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大趨勢推動醫療科技變革

疫情出現加快醫療技術的發展，以mRNA疫苗及遠程醫療技術為例，就是成功被市場採納的醫療技術之一。長遠而言，全球經濟變革趨勢將大幅推動醫療技術轉型，以下是投資者可預期將出現的結構性趨勢：

—、全球人口老化加速 壽命變得更長

據聯合國預計，到2050年65歲或以上的人口，將從2020年的7.28億增加1倍至15億。更重要的是，醫學及公共衛生方面的進步，正在延長人類壽命。聯合國估計，於2020年出生的人類平均預期壽命為73歲，比1980年的62歲有所提高。按這些趨勢來看，未來幾年的醫療開支將大幅增加，同時需研發新技術以預防、診斷及治療疾病，應對日益增長的人口老化問題。

例如，癌症的發病率會隨年齡增長而上升。為解決此問題，基因學的技術性進步讓功能更好的掃描儀器面世，且研發出新型針對性治療，較傳統化療的傷害性低。企業管理顧問McKinsey估計，腫瘤學市場的收入或會從2019年的1,430億美元，增加至2024年的2,500億美元，複合年增長率（CAGR）為12%。

二、新興市場醫療需求有所增長

新興市場正急速發展，大幅推動了市場的醫療需求。這些市場則有超過60億的人口，約佔全球人口數量80%。這些經濟體的中產階級擴大及城市化加劇，則額外增加了醫療開支。隨社會變得更加富裕，加上不健康的城市生活方式（如長期欠缺運動），亦增加了糖尿病與癡肥等疾病的發病率。

政府的行動亦是另一個考慮因素，例如中國正致力發展其醫療行業。於2016年，中國國家衛生健康委員會制定目標，希望於2030年將醫療市場的規模提高到16億元人民幣，為現階段的兩倍。有賴這種財政支持，加上有利的監管環境，使整個醫療界翻起創新浪潮，這種市場潛力甚至吸引中國互聯網龍頭，如阿里巴巴、騰訊及京東集團（JD.com）等有所行動，加快及加速了中國醫療業轉型。

三、消費模式轉變加快企業創新

疫情出現驅使創新過程加速，如全球遠程醫療服務興起。另外，消費者的期望及醫療服務供應者的態度出現變化，亦有助實現監管變革，推動醫療界的投資活動。McKinsey估計，這些轉變最終會使虛擬護理業市場規模提高至2,500億美元，隨著創新技術越趨普遍，應用規模將加快擴展，費用亦會變得便宜。

放眼大局投資醫療技術大勢

從結構性趨勢來看，醫療創新技術未來將出現幾何式增長。不過，此行業依然無可避免會受一些短期消息影響，如近期的加息時間表。加息即表示借貸成本會增加，隱含企業盈利下降的潛在因素，進而降低其內在價值。當然，醫療科技亦不能倖免，但有賴醫療業背後的推動因素支持，只要長綫放眼未來大局，投資者不必過分擔心短期波動。即使此行業的短期表現不佳，投資者可將此視為低價買入醫療創新股的機會。雖然近期市場動盪大使不少投資者卻步，但投資者不妨考慮投資讓個人健康受惠的板塊！

作者：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩

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