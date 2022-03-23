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回購愛鬥大 托價有保證？

名家專區 2022/03/23

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以ATMXJ為首藍籌科技股上周三、四急飈後連日回吐，昨日再全綫上漲，向淡友施展一記回馬槍。當中又以阿里巴巴（09988）勁彈11%（圖一），昨成藍籌升幅王最觸目。

250億美元回購 阿里港股最強

阿里股價

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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