回購愛鬥大 托價有保證？

以ATMXJ為首藍籌科技股上周三、四急飈後連日回吐，昨日再全綫上漲，向淡友施展一記回馬槍。當中又以阿里巴巴（09988）勁彈11%（圖一），昨成藍籌升幅王最觸目。

250億美元回購 阿里港股最強

阿里股價

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