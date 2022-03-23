回購愛鬥大 托價有保證？ 名家專區 2022/03/23 分享： 以ATMXJ為首藍籌科技股上周三、四急飈後連日回吐，昨日再全綫上漲，向淡友施展一記回馬槍。當中又以阿里巴巴（09988）勁彈11%（圖一），昨成藍籌升幅王最觸目。 250億美元回購 阿里港股最強 阿里股價 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 盈富成交新高 換經理大件事 2022/03/22 盈富成交新高 換經理大件事 透視中港美 - 中概股與黃台瓜 2022/03/21 中概股與黃台瓜 透視中港美 - 長實穩中有升 基建業務驚喜 2022/03/19 長實穩中有升 基建業務驚喜 透視中港美 - 長綫投資回報 亟待急起直追 2022/03/19 長綫投資回報 亟待急起直追 透視中港美 - 美入加息周期 港息升快殺到 2022/03/18 美入加息周期 港息升快殺到 業績公布 派息 外資 回購 證監會 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 中國移動（00941） 友邦保險（01299） 阿里巴巴－SW（09988）