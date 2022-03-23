福萊特撈貨 光電是未來

港股昨日急升，國企指數更升294點或4%，收報7538點，開始回補下跌裂口，反彈有望持續。至於昨日逆市下跌的福萊特玻璃（06865），雖面對產品價格下跌壓力，但未來三年盈利複合增長有近兩成。

福萊特玻璃

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