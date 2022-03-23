福萊特撈貨 光電是未來 名家專區 2022/03/23 分享： 港股昨日急升，國企指數更升294點或4%，收報7538點，開始回補下跌裂口，反彈有望持續。至於昨日逆市下跌的福萊特玻璃（06865），雖面對產品價格下跌壓力，但未來三年盈利複合增長有近兩成。 福萊特玻璃 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【反彈買什麼】向升能見度高的選擇（第五版） 2022/03/22 【反彈買什麼】向升能見度高的選擇（第五版） 中字股實力談 - 招行增長率 內銀股最強 2022/03/22 招行增長率 內銀股最強 中字股實力談 - 【大市分析】港股高台跳水 等第二底（第四版） 2022/03/21 【大市分析】港股高台跳水 等第二底（第四版） 中字股實力談 - 中升動力足 積極擴店舖 2022/03/18 中升動力足 積極擴店舖 中字股實力談 - 【大成交大升】奇蹟再奇蹟 恒指明天還能奇蹟嗎？（第四版） 2022/03/17 【大成交大升】奇蹟再奇蹟 恒指明天還能奇蹟嗎？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 恒生中國企業指數 福萊特玻璃（06865） 人民幣 板塊