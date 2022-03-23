【回購潮撑市】阿里以外 還有8隻藍籌和2隻重磅股回購要吼實

阿里巴巴 （09988） 昨早（3月22日）開市前公布大額加碼回購，消息刺激阿里股價急升11%，帶領大市揚升。除了阿里巴巴，還有7隻藍籌和2隻重磅股都已宣布回購計劃，想跟「搭順風車」的投資者可留意。

阿里回購撑市湊效

阿里巴巴公布將原先150億美元回購計劃加碼至250億美元（折約1,940億港元）。回購規模相當於阿里巴巴 （09988） 市值約8%，除了創中概股新高外，也遠超其他重磅藍籌回購計劃。

阿里巴巴表示，股份回購計劃有效期為兩年至2024年3月止，回購反映集團對未來持續增長充滿信心。截至今年3月18日，根據早前公布的股份回購計劃，阿里巴巴共回購了5,620萬股美國存託股，總額約92億美元。

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