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【重磅回購潮】維穩風起 繼阿里 還有10大重磅股出招回購

研究報告 12:43 2022/03/23

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「穩維」風並非首次出現,只是其力度與效益真正撼動市場時,大家才會真正注視。

港股這輪穩維風,在16/3/2022出現的大奇蹟日,顯露無遺,先由阿爺上周出招,本周就聞多隻重磅股實行或計劃股份回購,如平保 （02318） 、小米集團-W （01810） 、友邦保險 （01299） ……當然還有近日恒指的領升功臣阿里 （09988）

可能會有讀者問,股份回購就這麼厲害嗎？簡單說，股份回購對自身股價有一定的支持作用，當然我們亦要看回購的數額，另一方面就是提振投資者信心；而一幫重磅股，甚至恒指權重股齊齊回購時，對大市及市場信心當然亦能起有支撑作用。

至於我等小散戶，要否「跟購」，中長綫投資者考慮的，仍然離不開。公司本身的前景，短綫炒作便要計算值博。下文先看11家回購的重磅股分析。

阿里巴巴 （09988） 昨早（3月22日）開市前公布大額加碼回購，消息刺激阿里股價急升11%，帶領大市揚升。除了阿里巴巴，還有7隻藍籌和2隻重磅股都已宣布回購計劃，想跟「搭順風車」的投資者可留意。

阿里回購撑市湊效

阿里巴巴公布將原先150億美元回購計劃加碼至250億美元（折約1,940億港元）。回購規模相當於阿里巴巴 （09988） 市值約8%，除了創中概股新高外，也遠超其他重磅藍籌回購計劃。

阿里巴巴表示，股份回購計劃有效期為兩年至2024年3月止，回購反映集團對未來持續增長充滿信心。截至今年3月18日，根據早前公布的股份回購計劃，阿里巴巴共回購了5,620萬股美國存託股，總額約92億美元。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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