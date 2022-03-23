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【股場黑馬】景氣與股市 財富鈎掛的券商股（附股票推介）（第二版）

研究報告 13:52 2022/03/23

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甚麼板塊擁有高景氣而低估值呢？中國銀河證券研究報告就指出，證券行業業績向好，景氣向上延續，板塊估值又處於低位。同時，財富管理和機構業務是券商中長期的優質賽道，成為重要的發力點，報告中亦推薦了一些股票給大家參考。

證券板塊業績與估值續背離

證券行業業績向好，景氣向上延續。2018至2021年，證券行業淨利潤年均複合增速達42%，2021年在高基數上繼續增長21%。然而，板塊股價表現整體疲軟。年初以來，受美聯儲加息縮表預期、國內疫情反覆、俄烏衝突升級、地緣政治風險加劇、大宗商品漲價引發通脹預期等多重因素影響，資本市場避險情緒升溫，成交量收縮，證券板塊下跌10.6%，跑輸滬深300指數3.38個百分點。板塊市帳率（PB）1.43倍，估值低位，業績與估值繼續背離。

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欄名 : 券商有路捉

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