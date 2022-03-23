先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量

特首林鄭月娥周一宣布香港復常路綫圖，但各方卻關注其兩項政策：1）放寬9國禁飛令，2）押後全民強制檢測。有些人問：這是否等於先通國際關？放棄與內地通關？中央怎樣看？

梁萬年主動澄清 港不是躺平

首先，多個接

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