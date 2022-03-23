先通關內地抑或國際？ 林鄭怎考量 名家專區 2022/03/23 分享： 特首林鄭月娥周一宣布香港復常路綫圖，但各方卻關注其兩項政策：1）放寬9國禁飛令，2）押後全民強制檢測。有些人問：這是否等於先通國際關？放棄與內地通關？中央怎樣看？ 梁萬年主動澄清 港不是躺平 首先，多個接 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 2022/03/22 林鄭暫緩全民檢測 已與中央打招呼 有政戲 - 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 2022/03/21 9國禁飛令料放寬 滯留外地港人吐苦水 有政戲 - 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 2022/03/18 林鄭暗示寬防疫 京籲速改善4工作 有政戲 - 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 2022/03/17 關注5月能否壓下疫情 中方乾着急 有政戲 - 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 2022/03/16 暫緩追租行會通過 財爺下一站立會 傅流螢 疫情 香港 林鄭月娥 強制檢測 全民檢測 梁萬年