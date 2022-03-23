經濟理論重新認識 意在糾偏

中國處在內外大勢變局之中，變局要求理論、認識乃至政策的「動態調整」，中國社會深有體會的是對疫情的認識和防控。而在中國經濟界，近期對一系列理論問題，也在提倡「重新認識」，包括被識為比較敏感的平台經濟、共

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