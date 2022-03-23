經濟理論重新認識 意在糾偏 名家專區 2022/03/23 分享： 中國處在內外大勢變局之中，變局要求理論、認識乃至政策的「動態調整」，中國社會深有體會的是對疫情的認識和防控。而在中國經濟界，近期對一系列理論問題，也在提倡「重新認識」，包括被識為比較敏感的平台經濟、共 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國新改革 向何方深化 2022/03/22 中國新改革 向何方深化 國情知聞 - 中央財收穩增 地方苦樂不均 2022/03/21 中央財收穩增 地方苦樂不均 國情知聞 - 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議 2022/03/19 「必由之路」政策變局 新發展理念熱議 國情知聞 - 經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼 2022/03/18 經濟乍暖還寒 穩增長政策需加碼 國情知聞 - 內地疫情進城 抗原自測開啟 2022/03/17 內地疫情進城 抗原自測開啟 疫情 中國 經濟 北京 GDP 新經濟 共同富裕