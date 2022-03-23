俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口 名家專區 2022/03/23 分享： 俄羅斯的經濟命脈毫無疑問是石油業，故西方國家的制裁亦瞄準俄油，國際油價應聲上漲。高油價、通脹的苦果幾乎馬上反映，惟石油制裁能否達到重挫俄羅斯經濟的效果，則仍是疑問。 對俄石油制裁能否奏效，有一個很關鍵的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 2022/03/22 俄油劈價即獲印度承接 石油制裁有缺口 國金札記 - 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 2022/03/22 普京高呼去納粹化 只為侵烏出師有名 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 2022/03/21 普京高呼去納粹化 只為入侵烏克蘭正名 國金札記 - 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 2022/03/21 烏東已成雞肋 基輔宜棄車保帥 國金札記 - 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 2022/03/18 儲局打仗照加息 不怕經濟衰退？ 美國 外滙 金融 歐洲 通脹 GDP 歐盟 俄羅斯 德國 印度