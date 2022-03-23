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俄油劈價印度承接 石油制裁有缺口

名家專區 2022/03/23

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俄羅斯的經濟命脈毫無疑問是石油業，故西方國家的制裁亦瞄準俄油，國際油價應聲上漲。高油價、通脹的苦果幾乎馬上反映，惟石油制裁能否達到重挫俄羅斯經濟的效果，則仍是疑問。

對俄石油制裁能否奏效，有一個很關鍵的

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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