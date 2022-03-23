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恒指本輪反彈留意3個阻力位

財金猛人追蹤 13:07 2022/03/23

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美國通脹創40年來最高紀錄，聯儲局（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，在必要時，聯儲會有可能加息0.5厘。本周一（21日），鮑威爾發表講話，表示將繼續加息，直到通脹得到控制。他說，如果有必要，將在之後一次或多次議息會議上加息0.5厘，「我們將採取必要措施，以確保物價恢復穩定。」同時間，恒指亦在反彈，對於後市，我們有甚麼睇法？

    點擊圖片放大
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首先，在過去美國的縮表、加息、收水是分開三個階段進行，而這一次是同一時間進行。而三樣中，以縮表對資產價格及股市影響最大。圖一為2017年10月開始的縮表時間跟恆指的走勢（點擊圖片放大圖一），大家可見恒生指數的走勢大跌......

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 贏在周期

小龍 耶倫 下降通道 恒生指數 加息 縮表 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息

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