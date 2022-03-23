【小米業績】小米績優領漲藍籌科技股 全球內地市佔率同急增（附大行最新目標價）

小米 （01810） 昨收市後公布2021年度業績，收入按年增近34%， 經調整純利大增近七成，並再推100億元股份回購計劃。小米績優支持股價今早急漲最多9%，領漲ATMXJ藍籌科網股。

小米績後股價急升，惟分析員卻普遍下調目標價，有中資行更大削目標價逾兩成半，驟看令人懷疑分析員是否看淡小米投資前景。但只要細看各中外大行調整後新目標，較小米今早急彈後普遍仍有三、四成以上潛在升幅，反映分析員只是因素久而更新目標預測，因應早前股價大跌調整目標價，投資評級仍近一面倒「買入」或「增持」。

小米今早裂口高開4%後，股價早段升勢反覆擴大，高見15.48元，大升9%。其後升勢稍收窄，中午收報15.06元，仍升6%，與阿里巴巴 （09988） 半日升7%相若，同為藍籌科技股領軍股份。

小米去年收入及盈利同勝預期，智機手機在全球及內地市佔率分別大增逾2個及3個百分點，銷售排名亦穩佔第三位。小米內地銷售一直依賴綫上，手機綫上銷售市佔率大增10個百分點至逾33%，綫下銷售市佔不到7%。惟小米去年增開逾7,000家實體門店，全國分店數相大增逾2倍至逾1萬家，力圖填補這一塊銷售缺口。

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