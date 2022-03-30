【騰訊反彈】騰訊回購已4日 高盛睇買得未 （第四版）

騰訊 （00700） 上周五重啟回購，至3月30日連續4個交易日均有作出回購，累計耗資約12億元。高盛指出，騰訊繼續執行其積極的資本分配策略，包括進行及退出投資，並透過股份回購、特別息等方案回饋股東。該行看好公司上述舉措可以收窄旗下投資的控股公司折讓，並預期公司將複製早前分派京東集團 （09618） 的做法，退出成熟投資並回饋股東，同時調動資金投資於新機遇，最終提升中長期的收入及利潤增長。

高盛績後保持將騰訊納入「確信買入」名單，看好其下列因素：

業務基本面強勁，騰訊遊戲保持全球擴張勢頭，並自遊戲公司轉型至「玩家的公司」（孵化遊戲IP價值，創造電競、多媒體作品等娛樂產品）；

廣告、小程序及視頻號仍有強大變現潛力；

金融科技及企業服務健康增長；

騰訊現時價格對應19倍預測PE, 較歷史平均水平低一個標準差，風險回報比吸引。

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